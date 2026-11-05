Igor Tolic Ungkap Kunci Keberhasilan Persib Bandung Taklukkan Melbourne Victory

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung menaklukkan Melbourne Victory 2-1 pada pertandingan keempat Grup E AFC Champions League (ACL) 2 di Stadion AAMI Park, Melbourne, Rabu waktu setempat.

Meski setempat tertinggal terlebih dahulu akibat gol bunuh diri Julio Cesar, Persib Bandung dapat bangkit dan membalikkan keadaan berkat gol Luka Menalo serta Balsa Sekulic.

Kemenangan ini membuat Persib Bandung dipastikan lolos ke babak 16 besar ACL 2 setelah menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup E dengan 12 poin dari empat pertandingan.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyebutkan mentalitas pemain asuhannya menjadi kunci timnya meraih kemenangan di kandang Melbourne Victory.

"Reaksi para pemain luar biasa. Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," ungkap Igor, dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Mengenai jalannya pertandingan, pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai laga berjalan cukup imbang. Namun, kata dia, anak-anak asuhnya dapat bangkit meski berada dalam tekanan.

Igor menjelaskan bahwa perubahan taktik pada babak kedua menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib Bandung membalikkan keadaan.

Igor mengubah struktur pertahanan dengan menarik keluar seorang bek tengah dan beralih menggunakan formasi empat bek sejajar.