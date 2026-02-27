Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan Besar Persib Lawan Madura United

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kian kokoh di puncak klasemenBRI Super League 2025/26 setelah meraih kemenangan 5 - 0 atas Madura United.

Kemenangan tersebut terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam. Lima gol tanpa balas seluruhnya dicetak oleh pemain asing Persib.

Adapun brace Ramon Tanque, diikuti masing-masing satu gol oleh Uilliam Barros, Andrew Jung, dan Frans Putros.

Asisten Pelatih Persib, Igor Tolice mengapresiasi kerja keras para pemain yang mencatatkan salah satu kemenangan dengan skor terbesar di kandang.

"Singkatnya, kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan ini tidak mudah tapi kami di babak pertama bisa mencetak gol di saat yang tepat," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga.

Igor mengungkapkan, kunci kemenangan Persib ada di babak pertama. Saat pemain bisa menjebloskan tiga gol ke gawang lawan, dan Madura tidak banyak membuat peluang.

Baca Juga: Igor Tolic Beberkan Drama di Balik Malam Sempurna Persib Bandung Lawan Madura United

Keyakinannya makin meningkat saat memasukkan tiga pemain baru untuk penyegaran di babak kedua.

"Di babak kedua, kami ingin lebih mengeksplorasi ruang di garis pertahanan mereka. Mereka sedikit melakukan pressing lebih ketat tapi setelah kami memainkan tiga pemain yang lebih segar, pertandingan itu seolah sudah selesai. Itu membuat kam seharusnya bisa mencetak 4 - 5 gol," ujarnya.