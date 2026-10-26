Igor Tolic Ungkap Pemandangan Istimewa di Balik Duel Garudayaksa vs Persib Bandung
jpnn.com - Persib Bandung berhasil membawa pulang kemenangan dari markas Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).
Adam Alis menjadi penentu kemenangan lewat gol yang dicetaknya pada menit-menit akhir pertandingan.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kemenangan timnya tidak lepas dari kerja keras para pemain dan dukungan suporter Bobotoh yang hadir di stadion meski Maung Bandung berstatus tim tamu.
"Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh untuk hari ini. Karena kalau mereka tidak ada di sini sekarang, kami tidak akan menang. Mereka menjaga semangat kami hingga akhir dan memberi kami energi," kata Igor, Senin (26/10/2026).
Menurut Igor, Maung Bandung harus berjuang keras untuk meraih kemenangan. Garudayaksa FC tampil solid dan menggagalkan sejumlah peluang Persib.
Tuan rumah bahkan sempat menyamakan kedudukan sehingga pertandingan semakin sulit bagi timnya.
Namun, dukungan langsung dari Bobotoh menambah semangat para pemain untuk terus berjuang hingga menit akhir.
Gelandang Adam Alis kemudian mencetak gol penentu yang memastikan Persib membawa pulang tiga poin.
Pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi dukungan suporter Bobotoh yang datang ke Stadion Pakansari saat memenangkan pertandingan melawan Garudayaksa FC.
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