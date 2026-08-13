iGreen+ Menargetkan 200 SPKLU Beroperasi hingga Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia terus dilakukan iGreen+.

Melalui PT. Niscala Energi Indonesia, perusahaan menargetkan jaringan hingga 200 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), beroperasi pada akhir tahun ini.

Saat ini, iGreen+ telah mengoperasikan 19 stasiun dengan total 132 charging gun yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta hingga Bali.

Lima stasiun tambahan juga tengah disiapkan untuk segera beroperasi secara komersial.

CEO iGreen+, Lawrence, mengatakan perluasan jaringan menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan fasilitas pengisian daya yang mudah dijangkau dan andal.

"Berlandaskan komitmen yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, iGreen+ dan seluruh mitra ekosistem bertekad meluas hingga 200 titik SPKLU, demi menghadirkan pengisian daya yang andal dan mudah dijangkau oleh pengguna," ujar Lawrence, di Jakarta, Rabu (12/8).

Saat ini, jaringan iGreen+ mencakup 10 stasiun di Jakarta, empat stasiun di Tangerang, satu stasiun di Rest Area Tol Jakarta-Cikampek KM Karawang, satu stasiun di Yogyakarta, serta tiga stasiun di Bali.

Salah satu fasilitas terbaru iGreen+ berada di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta.