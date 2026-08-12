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iGreen+ Meresmikan 6 Fasilitas Pengisian Daya EV 120 kW di Kantor Pos Indonesia

iGreen+ Meresmikan 6 Fasilitas Pengisian Daya EV 120 kW di Kantor Pos Indonesia
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Peresmian SPKLU (pengisian daya ev) iGreen di kantor Pos Indonesia, Jakarta, Rabu. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Niscala Energi Indonesia melalui merek iGreen+ memperluas fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di kawasan strategis Jakarta.

Di mana, iGreen+ resmi mengoperasikan SPKLU berteknologi Ultra Fast Charging di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero), Jakarta, Rabu (12/8).

Fasilitas tersebut menjadi titik SPKLU ke-17 iGreen+ sekaligus menandai kolaborasi perusahaan dengan Pos Indonesia dan PT. PLN (Persero), dalam memperkuat infrastruktur kendaraan listrik nasional.

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Berada di kawasan Ring 1 Jakarta, SPKLU iGreen+ dilengkapi enam unit Ultra Fast Charger DC berdaya 120 kW dengan konektor CCS2.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memberi pilihan pengisian daya yang lebih cepat bagi pengguna kendaraan listrik, terutama di tengah meningkatnya aktivitas mobilitas di pusat kota.

CEO iGreen+ Lawrence mengatakan peresmian SPKLU di Pos Indonesia, menjadi bagian dari langkah perusahaan memperluas jaringan pengisian daya di berbagai wilayah.

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“Stasiun ke-17 ini merupakan kado kemerdekaan spesial untuk HUT ke-81 Republik Indonesia, dan perjalanan kami baru saja dimulai,” ujar Lawrence kepada awak media.

iGreen+ Meresmikan 6 Fasilitas Pengisian Daya EV 120 kW di Kantor Pos Indonesia

PT. Niscala Energi Indonesia melalui merek iGreen+ memperluas fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di kawasan strategis Jakarta.

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