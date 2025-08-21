IHCBS 2025 Kembali Digelar, Targetkan 3.000 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHCBS) akan kembali digelar pada 2-3 September 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Mengusung tema "Future-Ready Workforce: Strategies for Indonesia’s Economic Transformation", ajang ini menargetkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai sektor.

IHCBS 2025 ditargetkan menjadi forum kolaborasi antara pemimpin industri, pemerintah, akademisi, dan praktisi SDM.

Acara yang diinisiasi GML, GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten), QuBisa, dan Kompas.com ini dihadirkan dengan tujuan, memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"IHCBS adalah movement platform untuk menciptakan SDM Indonesia yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan," ujar Project Director IHCBS 2025, Adhi Nugroho di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sementara itu, Suwardi Luis selaku CEO One GML dan Founder QuBisa.com, menekankan pentingnya penerapan strategi pengembangan SDM yang berdampak nyata di organisasi.

IHCBS 2025 akan menghadirkan lebih dari 70 narasumber, termasuk Prof. Lynda Gratton dari London Business School dan Riaz Shah dari Hult International Business School.

Acara ini akan mencakup Mega Session, sesi internasional eksklusif, inspirasi dari tokoh nasional, insight dari CEO terkemuka, dan Battle Session.