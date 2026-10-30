Ihsan Tarore Akhirnya Bicara Soal Target Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Ihsan Tarore akhirnya bicara mengenai target untuk menikah.

Dia mengaku pernah memasang target menikah ketika umur sebelum 30 tahun. Akan tetapi, target tersebut ternyata tidak terlaksana.

"Target sudah lewat lagi target. Target aku tuh sebenarnya 25, sekarang 37, guys, sudah tua banget, ya Allah," kata Ihsan Tarore di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Jebolan Indonesian Idol itu kini enggan memasang target menikah dan memilih menikmati status lajangnya.

Di tengah kesibukan di dunia hiburan dan bidang bisnis, Ihsan Tarore mengaku belum menemukan tambatan hati.

"Belum ada lagi someone-someoneannya ini. Someonenya, ya, sudahlah," beber pelantun Bunga itu.

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Ihsan Tarore kini menyerahkan perihal jodoh kepada sang pencipta.

Lagian, dia merasa tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih pendamping.