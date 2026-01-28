IHSG Anjlok 8 Persen, Menko Airlangga Minta Investor Tak Perlu Panik

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para investor pasar saham tak panik menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG).

IHSG diketahui anjlok hingga ke angka 8 persen atau turun 718,441 poin ke level 8.261,78 pada pukul 13:42, Rabu (28/1) WIB.

Menko Airlangga menuturkan bahwa naik turun IHSG tersebut merupakan hal yang wajar terjadi.

"Ya, enggak perlu panik. Kalau saham, kan, risikonya tiap hari ada yang naik, ada yang turun," ucap Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Dia memastikan pemerintah akan terus memonitor naik turunnya IHSG.

Pemerintah juga bakal menggelar rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya untuk merespons anjloknya IHSG.

"IHSG nanti kami monitor dan akan dirapatkan mungkin dengan OJK dan yang lain. Besoklah kami jadwalkan," kata dia.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun mengungkapkan faktor yang membuat IHSG bergejolak.