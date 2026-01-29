menu
IHSG Anjlok ke Level 8 Persen, Purbaya Ungkap Kondisi Ekonomi Riil RI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok hingga level 8 persen pada perdagangan Rabu (28/1).

Purbaya memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tidak bermasalah dan tetap kokoh. 

Dia menegaskan kepanikan yang terjadi di pasar saham hanyalah reaksi sesaat dari para investor. 

Menurutnya, tidak ada kerusakan struktural pada perekonomian nasional yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

"Saya pastikan pondasi ekonomi kami enggak bermasalah," ujar Purbaya di Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Menkeu menduga sentimen negatif yang memicu aksi jual massal ini berasal dari kekhawatiran mengenai status pasar modal Indonesia. 

Mengingat ada isu yang beredar Indonesia berpotensi dianggap turun kelas atau downgrade ke level frontier market.

Namun, Menkeu Purbaya memastikan Indonesia tidak akan turun ke level frontier.

