IHSG Anjlok & Rupiah Tertekan, Defiyan Cori Desak Perombakan Paradigma Moneter

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mendesak perubahan paradigma kebijakan moneter dan pengawasan keuangan menyusul tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar rupiah.

Menurut Defiyan, gejolak pasar keuangan nasional menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan.

Dia menilai penguatan pengawasan dan pembenahan sistem keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Perumusan arah baru kebijakan moneter dan pengawasan jasa keuangan harus berlandaskan pada mandat UUD 1945, yaitu kedaulatan ekonomi dan perlindungan terhadap ketahanan nasional dari gejolak global,” kata Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10).

Defiyan menyoroti peran OJK dalam mengawasi penyaluran kredit perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta transaksi di pasar modal.

Menurut dia, penurunan IHSG tidak bisa hanya dilihat dari pergerakan harga saham. Transparansi dan akuntabilitas pasar juga perlu menjadi perhatian regulator.

Baca Juga: OJK Mulai Pantau Isu Pergerakan Haji Isam dan BCA

Dia mengingatkan, penilaian lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi pasar Indonesia dapat memengaruhi kepercayaan investor internasional.

“Jangan sampai rekam jejak kepemimpinan di OJK yang memiliki latar belakang di BEI justru memicu sorotan negatif terhadap anjloknya nilai IHSG,” ujarnya.