jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup melemah 47,81 poin atau 0,92 persen ke posisi 5.146,33. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,31 poin atau 0,80 persen ke posisi 535,73.

"Jelang akhir pekan ini, sentimen eksternal dan internal menopang pergerakan IHSG," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Nico mengatakan bursa kawasan Asia bergerak melemah dipicu oleh tekanan jual pasar seiring meningkatnya ekspektasi terhadap pengetatan moneter yang lebih agresif oleh The Fed.

Beberapa pejabat The Fed menyatakan dukungan untuk suku bunga yang lebih tinggi guna mendekatkan inflasi Amerika Serikat (AS) ke target 2 persen.

Gubernur Fed Christopher Waller mencatat kenaikan yang lebih besar sebesar 50 basis poin dapat dipertimbangkan pada bulan Desember 2026.

Sementara itu, harga minyak dunia naik tipis seiring mencuatnya kekhawatiran terhadap gangguan suplai setelah kelompok Houthi menyerang Riyadh, Arab Saudi, ditambah adanya laporan hambatan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz.

Nico mengatakan sentimen lainnya yaitu dari saham-saham teknologi yang tetap berada di bawah tekanan di tengah keraguan yang terus-menerus tentang keberlanjutan investasi terkait AI, kekhawatiran baru tentang pengeluaran terkait AI membebani sentimen.