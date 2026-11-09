IHSG BEI Menguat di Sesi Pagi, tetapi Sentimen Global & Domestik Patut Diwaspadai

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (9/11/2026) pagi dibuka menguat 31,74 poin atau 0,63 persen persen ke posisi 5.082,17.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 4,69 poin atau 0,90 persen ke posisi 522,97.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan IHSG diperkirakan menguat terbatas di tengah berbagai sentimen global dan domestik.

“Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance 4.815–5.185,” kata Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Nico menjelaskan dari global, data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) menunjukkan penguatan pada Oktober 2026.

US Nonfarm Payrolls (NFP) yang diumumkan pada Jumat (6/11) tercatat meningkat menjadi 165 ribu.

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Penguatan juga terjadi pada US Change in Private Payrolls yang mencapai 159 ribu serta US Change in Manufacturing Payrolls yang naik menjadi 19 ribu.

Penguatan pasar tenaga kerja tersebut turut diikuti oleh kenaikan upah. US Average Hourly Earnings secara bulanan (mom) meningkat menjadi 0,4 persen, meskipun secara tahunan (yoy) melambat menjadi 3,1 persen.