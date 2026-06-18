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IHSG Bergerak Melemah, Fokus Investor Tertuju pada RDG BI

IHSG Bergerak Melemah, Fokus Investor Tertuju pada RDG BI
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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6) bergerak melemah 28,85 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.191,89. Foto/ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6) bergerak melemah 28,85 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.191,89. 

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,28 poin atau 0,84 persen ke posisi 619,95.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pelemahan itu terjadi di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan pengumuman dari penyedia indeks global MSCI.

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“Diperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung melemah pada kisaran 6.100-6.350,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Ratna menyebut dari dalam negeri, investor cenderung bersikap hati-hati menjelang adanya banyak agenda ke depan, yaitu menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Kamis (18/6) hari ini.

Selain itu, investor juga menantikan pengumuman MSCI Global Market Accessibility Review pada Jumat (19/6), rebalancing indeks FTSE ada Jumat (19/6), serta MSCI Annual Market Classification Review pada Rabu (24/6) pekan depan.

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Dari mancanegara, sesuai ekspektasi pasar, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed mempertahankan suku bunga acuannya tetap di level 3,5-3,75 persen. Namun sejumlah pejabat The Fed memperkirakan suku bunga akan meningkat pada 2026.

Perkiraan median suku bunga saat ini berada di level 3,8 persen untuk akhir tahun, meningkat dari 3,4 persen pada proyeksi Maret 2026, yang menunjukkan bahwa komite tersebut melihat setidaknya satu kenaikan suku bunga sebagai hal yang diperlukan pada tahun 2026.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6) bergerak melemah 28,85 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.191,89.

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