IHSG Bergerak Menguat, Analis Optimistis Makin Cerah

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak menguat 111,07 poin atau 1,85 persen ke posisi 6.118,73. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 13,38 poin atau 2,24 persen ke posisi 601,83.

“Kiwoom Research cukup optimistis untuk rekomendasikan average up bertahap,” Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, perhatian pasar selama akhir pekan tertuju pada perkembangan di Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara AS dan Iran telah selesai dan akan ditandatangani secara resmi pada 19 Juni 2026 di Swiss.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharib Abadi mengonfirmasi bahwa memorandum of understanding (MoU) telah difinalisasi.

Kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran, pelepasan aset Iran senilai 25 miliar dolar AS yang dibekukan, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir selama proses negosiasi final berlangsung.

Namun, Iran menegaskan bahwa pengelolaan Selat Hormuz akan tetap berada di bawah Iran dan Oman, serta masih membuka kemungkinan adanya pungutan atas layanan navigasi dan keamanan.

Selain itu, fokus pelaku pasar pekan ini yaitu rapat The Fed pertama di bawah kepemimpinan Kevin Warsh, yang diperkirakan mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50-3,75 persen.