IHSG dan Rupiah Kompak Anjlok, Airlangga Bakal Temui KSSK & BEI
jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kompak anjlok pada perdagangan Jumat (16/10).
Menyusul kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menemui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK, dan Bursa Efek Indonesia untuk membahas persoalan ini.
"Sudah ada (jadwal bertemu, red)," kata Airlangga di kantornya, Jumat (16/10).
Airlangga menyebut pihaknya juga akan membicarakan berbagai hal teknis bersama bursa agar penanganan yang disiapkan memiliki langkah konkret beserta jadwal waktunya.
"Tempatnya nanti ditentukan pada saat bertemu," tutur Airlangga.
Airlangga mengungkapkan pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dilakukan lebih cepat dari jadwal.
Dia menyebut pemerintah sebelumnya telah memantau pertemuan antara pihak MSCI dengan Gubernur Bank Indonesia serta Menteri Keuangan.
Namun, tidak ada pembahasan mengenai pengumuman tersebut akan turun lebih cepat dari perkiraan.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kompak anjlok pada perdagangan Jumat (16/10).
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