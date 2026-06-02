IHSG Dibuka Menguat, Pasar Optimistis Pada Kebijakan DSI, BI, hingga LPS

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (2/6).

IHSG dibuka menguat 82,62 poin atau 1,35 persen ke posisi 6.210,00. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 5,05 poin atau 0,83 persen ke posisi 616,22.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan dari dalam negeri, pemerintah mulai mengoperasikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor untuk mendukung kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis mulai 1 Juni 2026.

Adapun, tahap awal mencakup batu bara, CPO, dan ferro alloy yang menyumbang sekitar 66,1 miliar dolar AS atau 23,4 persen total ekspor nasional, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 1 Januari 2027.

Demi mendukung repatriasi devisa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan insentif PPh hingga 0 persen bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, sekaligus memberikan relaksasi penempatan maksimal 30 persen DHE di bank non-Himbara selama 3 bulan bagi eksportir yang memiliki perjanjian bilateral dengan negara mitra dagang.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memperkuat stabilisasi rupiah melalui intervensi pasar valas, pembelian SBN, dan pembatasan pembelian valas tanpa underlying hingga USD 25 ribu per bulan mulai Juni 2026.

Dari sektor keuangan, LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan untuk periode Juni–September 2026 di level 3,50 persen (bank umum Rupiah), 6,00 persen (BPR), dan 2,00 perseb (Valas).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan yang memungkinkan BUMN energi melakukan impor minyak, BBM, dan LPG melalui penunjukan langsung dalam kondisi tertentu guna menjaga ketahanan energi nasional.