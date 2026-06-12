IHSG Dibuka Menguat Seiring Optimisme Pelaku Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (12/6) bergerak menguat mengikuti bursa saham global.

IHSG dibuka menguat 74,38 poin atau 1,26 persen ke posisi 5.960,27. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,97 poin atau 1,70 persen ke posisi 596,81.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan penguatan terjadi seiring optimisme pelaku pasar akan dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

“Kiwoom Research perlu ingatkan para investor/trader untuk belum dulu mengambil posisi beli lebih banyak, untuk antisipasi gejolak social unrest/ factor global-domestic lainnya during weekend,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Liza menjelaskan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan pembahasan dan poin-poin final kesepakatan damai dengan Iran telah disetujui seluruh pihak terkait, dan penandatanganan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Trump juga mengatakan Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah kesepakatan ditandatangani, sementara blokade angkatan laut AS terhadap Iran akan dicabut.

Meski demikian, ketegangan belum sepenuhnya mereda. AS dan Iran masih saling melancarkan serangan hingga Kamis (11/6), sementara pasar tetap mencermati risiko gangguan pasokan energi global dari Selat Hormuz.

Harga minyak mentah global anjlok setelah Trump membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Minyak jenis Brent turun 4,5 persen ke USD 88,91 per barel, sementara WTI turun 4,2 persen ke USD 86,26 per barel.