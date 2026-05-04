IHSG Dibuka Menguat, tetapi Investor Masih Mencermati Perundungan Iran-AS
jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, dibuka menguat 32,12 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.988,92.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan meski menguat, investor dinilai masih mencermati perkembangan berbagai sentimen yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar.
Adapun pengaruh dari eksternal, pelaku pasar global menaruh perhatian pada potensi putaran baru pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Selain itu, investor juga menanti rilis data ekonomi utama dari AS.
“Dari data ekonomi, investor akan mencermati data tenaga kerja AS dan data sektor jasa ISM (Institute for Supply Management),” kata Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.
Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah sebelumnya sempat melemah setelah Iran mengirimkan proposal perdamaian baru kepada AS melalui Pakistan. Namun, Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap proposal tersebut.
Trump juga menghadapi tenggat waktu 60 hari berdasarkan War Powers Resolution terkait aksi militer dalam konflik dengan Iran.
Pemerintah AS berpendapat bahwa gencatan senjata sejak 7 April 2026 telah mengakhiri permusuhan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melanjutkan kebijakan terkait konflik tersebut.
