jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup 53,74 poin atau 1,02 persen ke posisi 5.194,14.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,85 poin atau 0,89 persen ke posisi 540,04.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico mengatakan IHSG melemah dipicu oleh investor melakukan rebalancing (penyesuaian) aset seiring era suku bunga tinggi.

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“IHSG berbalik melemah dari penguatan sebelumnya sekaligus memperpanjang koreksi selama empat sesi berturut-turut,” ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Nico, sentimen pasar tertekan seiring investor mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), yang mendorong biaya pinjaman ke level tertinggi dalam hampir dua tahun dan meningkatkan kekhawatiran terhadap kenaikan biaya pendanaan perusahaan.

"Investor institusi dilaporkan mengalihkan dana dari pasar saham ke instrumen pendapatan tetap (fixed income)," ujar Nico.

Selain itu, Nico menyebut pelaku pasar cenderung berhati-hati menjelang rilis data transaksi berjalan kuartal III-2026 pada Jumat (20/11), setelah Indonesia mencatatkan defisit tertinggi pada kuartal II-2026 di tengah peningkatan impor minyak dan energi akibat ketegangan di Timur Tengah.

"Pelemahan rupiah yang berlanjut turut menambah tekanan," ujar Nico.