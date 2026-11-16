IHSG Ditutup Melemah, Pelaku Pasar ‘Wait and See’

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah 23,43 poin atau 0,44 persen ke posisi 5.320,98.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,70 poin atau 0,13 persen ke posisi 551,07.

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico mengatakan pelemahan terjadi seiring pelaku pasar bersikap wait and see terhadap arah kebijakan Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

"Sentimen eksternal dan internal membayangi pergerakan IHSG,” ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dia menyebut dari mancanegara, pasar dipengaruhi oleh bursa kawasan Asia melemah seiring pelaku pasar menantikan laporan penjualan ritel AS, produksi industri AS, serta risalah rapat FOMC sebagai petunjuk arah suku bunga The Fed setelah para pejabatnya menunjukkan pandangan yang berbeda.

Pelaku pasar menunggu pernyataan dari Ketua Fed, Kevin Warsh pada Senin (16/11) untuk petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan The Fed, serta menantikan rilis risalah rapat FOMC Oktober 2026 pada Rabu (18/11).

Baca Juga: Analis Ungkap Perkembangan Positif IHSG Seusai Koreksi Panjang

Sementara itu, harga minyak mentah global sedikit berubah di atas 90 dolar AS per barel, yang mana pelaku pasar menilai meningkatnya kembali permusuhan di Timur Tengah bersamaan adanya tanda-tanda pasokan minyak regional yang kuat setelah Iran menyerang pangkalan helikopter AS di Bahrain pada Minggu (15/11).

Nico melanjutkan dari kawasan Asia, pelaku pasar mencermati data ekonomi yang lemah pasca rilis data ekonomi Jepang dan China.