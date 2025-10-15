menu
IHSG Hari Ini Kembali Ditutup Negatif

IHSG Hari Ini Kembali Ditutup Negatif
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa (15/10).

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa (15/10). 

IHSG mengakhiri sesi perdagangan di level 8.051,18, turun 15,35 poin atau 0,19% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di level 8.066,52.

Pergerakan IHSG sepanjang hari ini diketahui mengalami fluktuasi.

Indeks dibuka pada level 8.107,30 dan sempat menyentuh level tertinggi di 8.132,52, tetapi tertekan hingga menyentuh level terendah di 7.936,37.

Analis Mirae Sekuritas, Nafan Aji, menyebutkan pelemahan IHSG dipengaruhi oleh dua faktor utama. 

Faktor eksternal berasal dari dinamika eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Sementara itu, dari sisi domestik, investor masih menunggu hasil Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia kuartal ketiga, yang diproyeksikan negatif atau terkontraksi.

"Jadi, inilah yang membuat IHSG kita ditutup dengan zona negatif," ujar Nafan saat dihubungi jpnn, Rabu (15/10).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa (15/10).

