IHSG Kembali Ambrol 4,5%, Tekanan Masih Bisa Berlanjut Besok?

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah 252,63 poin atau 4,52 persen ke posisi 5.342,14.

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 30,67 poin atau 5,50 persen ke posisi 527,08.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan di tengah sentimen domestik akibat hilangnya kepercayaan investor, sentimen juga ikut memengaruhi IHSG hari ini.

“Iran dan Israel yang saling melakukan serangan, sehingga mengancam gencatan senjata yang rapuh, akibatnya tekanan jual berlanjut," ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan sentimen geopolitik tersebut menyebabkan harga minyak mentah naik lebih dari empat persen, sehingga meningkatkan risiko potensi kenaikan inflasi yang berlanjut dan potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Selain itu, meningkatnya tensi geopolitik juga mendorong ekspektasi pelaku pasar bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan bersikap hawkish di sepanjang sisa tahun ini.

Seiring dengan itu, bursa saham kawasan Asia turut melemah mengikuti bursa Wall Street, AS, akibat faktor negatif dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan koreksinya saham sektor teknologi.

"Potensi penurunan IHSG lebih lanjut masih berpeluang terbuka secara teknikal. Selanjutnya diperkirakan IHSG berpotensi akan menguji level 5.100," ujar Ratna.