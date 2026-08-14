IHSG Menghijau Seusai Pidato Kenegaraan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - IHSG perdagangan sesi I ditutup menguat 35,42 poin atau 0,56 persen ke posisi 6.337,19, dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1.031.000 kali transaksi dan jumlah saham yang diperdagangkan 17,04 miliar lembar saham senilai Rp 6,47 triliun.

Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) salah satunya didorong oleh pidato Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sentimen pendorong untuk memperkuat minat beli investor terhadap saham-saham di pasar modal Indonesia.

“Statement Pak Prabowo (Subianto) bisa menjadi sentiment booster yang memperkuat minat beli, kemudian direspons pasar melalui kenaikan harga saham,” ujar Elandry di Jakarta, Jumat.

Elandry mengatakan seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan beberapa perusahaan BUMN dalam pidatonya,

Menurut Elandry, minat beli yang terjadi saat ini memang terlebih dahulu terarah ke saham-saham perusahaan BUMN.

“BUMN dapat menjadi eksekutor pemerintah yang cepat dan taktis dalam menjalankan berbagai program maupun menyelaraskan strategi bisnis dengan kebijakan pemerintah,” ujar Elandry

Namun, Elandry mengingatkan untuk meningkatkan penguatan lebih lanjut perlu diikuti perbaikan fundamental dan kinerja emiten-emiten di pasar modal Indonesia.

“Namun, harapan penguatan lebih lanjut perlu diikuti oleh perbaikan fundamental dan kinerja emiten, tanpa mengesampingkan kondisi serta sentimen global saat ini,” ujar Elandry.