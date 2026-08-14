menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » IHSG Menghijau Seusai Pidato Kenegaraan Prabowo

IHSG Menghijau Seusai Pidato Kenegaraan Prabowo

IHSG Menghijau Seusai Pidato Kenegaraan Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - IHSG perdagangan sesi I ditutup menguat 35,42 poin atau 0,56 persen ke posisi 6.337,19, dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1.031.000 kali transaksi dan jumlah saham yang diperdagangkan 17,04 miliar lembar saham senilai Rp 6,47 triliun.

Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) salah satunya didorong oleh pidato Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sentimen pendorong untuk memperkuat minat beli investor terhadap saham-saham di pasar modal Indonesia.

“Statement Pak Prabowo (Subianto) bisa menjadi sentiment booster yang memperkuat minat beli, kemudian direspons pasar melalui kenaikan harga saham,” ujar Elandry di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Elandry mengatakan seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan beberapa perusahaan BUMN dalam pidatonya,

Menurut Elandry, minat beli yang terjadi saat ini memang terlebih dahulu terarah ke saham-saham perusahaan BUMN.

“BUMN dapat menjadi eksekutor pemerintah yang cepat dan taktis dalam menjalankan berbagai program maupun menyelaraskan strategi bisnis dengan kebijakan pemerintah,” ujar Elandry

Baca Juga:

Namun, Elandry mengingatkan untuk meningkatkan penguatan lebih lanjut perlu diikuti perbaikan fundamental dan kinerja emiten-emiten di pasar modal Indonesia.

“Namun, harapan penguatan lebih lanjut perlu diikuti oleh perbaikan fundamental dan kinerja emiten, tanpa mengesampingkan kondisi serta sentimen global saat ini,” ujar Elandry.

IHSG perdagangan sesi I ditutup menguat 35,42 poin atau 0,56 persen ke posisi 6.337,19

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI