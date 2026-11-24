jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa bergerak positif.

IHSG dibuka menguat 67,44 poin atau 1,29 persen ke posisi 5.283,29. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 7,68 poin atau 1,42 persen ke posisi 547,87.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan IHSG bergerak positif mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia dan global.

"Diperkirakan IHSG akan menguji level 5.275-5.300 pada perdagangan Selasa ," ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Ratna mengatakan IHSG dipengaruhi fokus pelaku pasar tertuju pada laporan pendapatan dan pengeluaran pribadi Amerika Serikat (AS) periode Oktober 2026 yang akan dirilis pada Selasa (24/11).

Data tersebut akan memuat informasi terkini mengenai inflasi PCE AS, yaitu indikator inflasi yang secara luas dianggap sebagai acuan utama bagi The Fed.

"Investor akan mencermati data itu untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan suku bunga bank sentral di masa mendatang. Indeks PCE diperkirakan naik menjadi 3,8 persen year on year (yoy) di Oktober dari 3,6 persen (yoy) di September," ujar Ratna.

Di sisi lain, harga minyak mentah Brent ditutup melemah 2,8 persen ke level 89 dolar AS per barel pada Senin (23/11), seiring meningkatnya pasokan dari Timur Tengah serta beroperasinya kembali jalur pipa minyak Libya, yang mengimbangi kekhawatiran seputar serangan terhadap pengiriman dan kilang minyak di kawasan tersebut.