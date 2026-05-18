IHSG Merosot, Menkeu Purbaya Masih Bilang Fondasi Ekonomi Bagus, Heemm
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merosot hari ini ke posisi 6.400.
Purbaya mengaku bahwa kondisi saat ini masih baik-baik saja dan pemerintah akan memperbaiki hal tersebut.
“Enggak apa-apa, nanti kami perbaiki. Jadi, fondasi ekonominya kan bagus, itu masalah sentimen jangka pendek,” ucap Purbaya di Halim Perdana Kusuma, pada Senin (18/5).
Menurut Purbaya, dia akan fokus menjaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
Pihaknya juga disebut akan masuk ke bond market (pasar obligasi) mulai hari ini.
Eks Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu menyebutkan upaya tersebut akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
“Mulai hari ini kami akan masuk dengan lebih signifikan lagi, agar pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi enggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun,” jelasnya.
Tak hanya itu, Purbaya juga membantah bahwa kondisi rupiah akan seperti tahun 1997-1998 di saat krisis moneter.
