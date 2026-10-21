IHSG Rebound 5,63% pada 20 Oktober, Gema Goeyardi: Sesuai Prediksi

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 5,63% ke level 5.278 pada perdagangan 20 Oktober 2026 setelah sempat menyentuh area 4.947–5.050.

Penguatan tersebut sejalan dengan proyeksi Founder dan CEO Astronacci International, Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, yang sebelumnya memperkirakan potensi pembalikan arah indeks pada 20–21 Oktober 2026.

Sebelum rebound terjadi, pasar saham Indonesia menghadapi tekanan jual yang memicu kekhawatiran investor.

Salah satu sentimen yang menjadi perhatian adalah usulan MSCI pada 15 Oktober 2026 untuk mengubah status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Perkembangan tersebut menambah ketidakpastian di pasar dan memicu pertanyaan mengenai kelanjutan koreksi IHSG.

Gema menyampaikan analisis mengenai potensi titik pembalikan arah IHSG melalui kanal YouTube Astronacci dan komunitas A-CLUB pada 19 Oktober 2026.

Berdasarkan metode analisis siklus waktu Astronacci, dia mengidentifikasi periode 20–21 Oktober sebagai vibrational date yang berpotensi menjadi time support atau titik penopang indeks.

“Saya percaya, IHSG akan naik kembali dan akan all time high kembali. Besok (20 Oktober 2026) akan gap down, tutupnya candle hijau gede,” ujar Gema, di Beijing, China.