menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » IHSG Rebound 5,63% pada 20 Oktober, Gema Goeyardi: Sesuai Prediksi

IHSG Rebound 5,63% pada 20 Oktober, Gema Goeyardi: Sesuai Prediksi

IHSG Rebound 5,63% pada 20 Oktober, Gema Goeyardi: Sesuai Prediksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dr. Gema Goeyardi, CEO and Founder Astronacci saat memantau market IHSG dari RRC. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 5,63% ke level 5.278 pada perdagangan 20 Oktober 2026 setelah sempat menyentuh area 4.947–5.050.

Penguatan tersebut sejalan dengan proyeksi Founder dan CEO Astronacci International, Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, yang sebelumnya memperkirakan potensi pembalikan arah indeks pada 20–21 Oktober 2026.

Sebelum rebound terjadi, pasar saham Indonesia menghadapi tekanan jual yang memicu kekhawatiran investor.

Baca Juga:

Salah satu sentimen yang menjadi perhatian adalah usulan MSCI pada 15 Oktober 2026 untuk mengubah status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Perkembangan tersebut menambah ketidakpastian di pasar dan memicu pertanyaan mengenai kelanjutan koreksi IHSG.

Gema menyampaikan analisis mengenai potensi titik pembalikan arah IHSG melalui kanal YouTube Astronacci dan komunitas A-CLUB pada 19 Oktober 2026.

Baca Juga:

Berdasarkan metode analisis siklus waktu Astronacci, dia mengidentifikasi periode 20–21 Oktober sebagai vibrational date yang berpotensi menjadi time support atau titik penopang indeks.

“Saya percaya, IHSG akan naik kembali dan akan all time high kembali. Besok (20 Oktober 2026) akan gap down, tutupnya candle hijau gede,” ujar Gema, di Beijing, China.

IHSG rebound 5,63% pada 20 Oktober 2026, sesuai prediksi time support Gema Goeyardi sebelumnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI