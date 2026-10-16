IHSG Rontok 10 Persen, Komisi XI Desak Reformasi Tata Kelola Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyebut rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I pada Jumat (16/10), harus menjadi perhatian bersama.

“Anjloknya IHSG ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan regulator pasar modal," kata Marwan melalui layanan pesan, Jumat ini.

Diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pada Jumat pukul 09.00 setelah penurunan IHSG mencapai delapan persen.

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Namun, bursa tak kunjung membaik setelah trading halt dibuka. IHSG tetap rontok mencapai 10,76 persen saat penutupan perdagangan sesi I pada Jumat ini.

Marwan mendesak pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pasar modal nasional.

Terlebih lagi, kata legislator fraksi PKB itu, penurunan IHSG setelah muncul usul penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan status klasifikasi pasar saham Indonesia.

"Kepercayaan investor harus dipulihkan melalui pembenahan yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan di lapangan,” katanya.

Marwan mengatakan masalah transparansi seperti diinginkan MSCI, harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekadar pernyataan.