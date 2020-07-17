IHSG Rontok, Dolfie Komisi XI Ungkit Transparansi Kepemilikan Saham

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus merespons dengan cepat keinginan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Hal demikian dikatakan dia menyikapi rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 10,76 persen saat penutupan perdagangan sesi I pada Jumat (16/10).

Menurut Dolfie, laporan MSCI yang dikeluarkan 15 Oktober 2026 ialah mempertimbangkan pasar saham Indonesia menjadi standalone market.

"Persoalan yang disampaikan MSCI bukan mengenai perekonomian Indonesia, melainkan menyangkut transparansi, integritas, keadilan, dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (16/10).

Dolfie mengatakan OJK dan BEI telah mengumumkan berbagai reformasi sebelum MSCI mengeluarkan laporan pada 15 Oktober 2026.

Menurut dia, OJK dan BEI harus menunjukkan kinerja nyata perbaikan yang sudah dilakukan sebelum MSCI membuat putusan Juni 2027.

"Berbagai reformasi yang telah diumumkan belum dinilai memadai oleh MSCI, serta apa kinerja nyata hasil perbaikan yang dapat ditunjukkan sebelum adanya keputusan MSCI pada Juni 2027," lanjut dia.

Dolfie menuturkan OJK dan BEI harus memastikan transparansi kepemilikan saham dan pemeriksaan kredibel atas perdagangan yang terkoordinas menyikapi anjloknya IHSG.