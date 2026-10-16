IHSG Rontok Lebih 10 Persen, Dasco Datang ke BEI Bareng Bos OJK dan Kapolri
jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (16/10) setelah rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (16/10) ini.
Dasco datang ke Gedung BEI Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dasco mengaku terus memonitor perkembangan IHSG dan meminta BEI membuat perbaikan demi menjawab keinginan lembaga keuangan internasional.
"Kami memonitor serta meminta kepada bursa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka juga mengakomodasi pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional," kata dia, Jumat.
Ketua Harian Gerindra itu sendiri menyoroti laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait pasar modal Indonesia yang disampaikan Oktober 2026.
Sebab, kata Dasco, MSCI seharusnya membuat ulasan atau laporan terkait pasar modal pada November 2026.
"Seharusnya baru akan melakukan review atau konsultasi pada bulan November, tetapi kemudian pada dini hari tadi itu kemudian sudah mengeluarkan semacam review," kata dia.
Dasco mengatakan laporan MSCI disampaikan ketika BEI dan OJK terus melakukan upaya mereformasi pasar modal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta BEI membuat perbaikan demi menjawab keinginan lembaga keuangan internasional.
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