IHSG Sempat Ambruk, Ferry Latuhihin Ingatkan Bahaya Inflasi AS dan Defisit Fiskal

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin membeberkan sejumlah faktor yang menekan pasar modal menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga sempat memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada sesi pertama perdagangan Jumat (16/10) lalu.

Ferry juga menyoroti pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat melesat ke atas level Rp18.000 sebelum kembali bergerak di kisaran tinggi antara Rp17.500 hingga Rp17.955 pada periode sama ambruknya IHSG.

Dia mengaku telah memproyeksikan tren pelemahan tersebut sejak awal sehingga menyarankan pelaku pasar untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dana.

"Semua saya sudah prediksi pada saat saya mengatakan lebih baik pegang dolar daripada beli saham," kata Ferry dikutip dari video yang diunggah di kanalnya, Senin (19/10).

Menurut analisanya, guncangan pasar global bermula dari rilis inflasi bulanan AS yang mencapai 0,3 persen secara month-on-month, berada di atas ekspektasi konsensus pasar yang sebesar 0,2 persen.

Kondisi tersebut memicu kepanikan di pasar surat utang AS hingga mendongkrak imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun melampaui 5,3 persen dan tenor 30 tahun menembus 5,6 persen.

Ferry menggarisbawahi adanya tiga bahaya utama yang terjadi secara bersamaan, yakni inflasi AS yang berisiko membuat The Fed kian hawkish, tumpukan utang dunia, serta eskalasi ketegangan geopolitik global.

Selain itu, dia mencatat akumulasi utang publik dan swasta dunia telah menyentuh angka 365 triliun dolar AS, dengan rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat yang melampaui 100 persen hingga mencapai 110 persen.