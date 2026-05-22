IHSG Sempat Anjlok Seusai Pengumuman PT DSI, Menkeu Nilai Pasar Belum Paham Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah pengumuman pembentukan badan ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Menurut Purbaya, penurunan IHSG tersebut terjadi karena pelaku pasar belum sepenuhnya memahami dampak positif jangka panjang dari kebijakan baru ini.

"Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut jual dulu, tetapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya akan naik," kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5).

Menkeu menjelaskan kehadiran badan ekspor tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan dalam transaksi perdagangan internasional.

Adapun salah satunya terkait praktik manipulasi nilai tagihan atau under-invoicing yang dinilai kerap merugikan perusahaan domestik.

Purbaya menerangkan mekanisme pengawasan yang akan berjalan dengan adanya badan ekspor ini dalam mencegah kebocoran pendapatan perusahaan ke luar negeri.

Pendapatan dari aktivitas ekspor juga dapat langsung tercatat secara transparan pada laporan keuangan perusahaan domestik yang bersangkutan.

"Sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni," tuturnya.