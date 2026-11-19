jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis bergerak sideways.

Dibuka melemah, IHSG pukul 10.10 WIB bergerak menguat 21,91 poin atau 0,42 persen ke posisi 5.296,79. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,82 poin atau 0,52 persen ke posisi 547,71.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pelemahan IHSG terjadi di tengah pelaku pasar berekspektasi The Fed akan bersikap hawkish pada akhir 2026.

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"IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang 5.200-5.300 pada perdagangan Kamis," ujar dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari Mancanegara

Ratna mengatakan sentimen pasar tertekan oleh pernyataan pejabat The Fed yang menyerukan kenaikan suku bunga acuan secara agresif.

Berdasarkan notulen rapat FOMC The Fed tanggal 27-28 Oktober 2026, para pengambil kebijakan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,75-4 persen, serta mengungkapkan bahwa para pejabat meyakini kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan untuk meredam inflasi.

Di sisi lain, harga minyak Brent ditutup melemah lebih dari 2 persen ke level 91 dolar AS per barel pada Rabu (18/11),setelah persediaan minyak mentah dan bahan bakar AS mencatat kenaikan yang lebih besar dari perkiraan, sehingga menambah ekspektasi akan terjadinya surplus pasokan.