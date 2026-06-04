IIES 2026 akan Hadir di ICE BSD, Buka Peluang Bisnis & Ekspansi Global Pelaku Usaha Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Pameran Merek Impor & Ekspor Indonesia 2026 (IIES) akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada 18-20 Juni 2026. Pameran kali ini fokus menghadirkan solusi mesin industri, teknologi tekstil, hingga perangkat pintar yang relevan dengan perkembangan zaman. Pameran ini juga akan menghadirkan paviliun berbagai negara yang menampilan produk unggulan, inovasi, serta teknologi masing-masing.

President Director PT Solindo Duta Convex Chairul Umaiya mengungkapkan pihaknya tengah fokus mempersiapkan proses pameran. Dia berharap kehadiran pameran ini dapat membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha lebih luas. "Fokus kami saat ini adalah memastikan promosi berjalan optimal," kata Chairul di BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Integrasi kreativitas budaya dan inovasi teknologi menjadi keunggulan yang ditawarkan kepada pasar Indonesia. Teknologi dengan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu primadona dalam pameran kali ini. Salah satu yang akan hadir, yakni teknologi layar transparan Micro LED yang memiliki visual tajam untuk kebutuhan ritel butik hingga kabin jet pribadi.

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Selain teknologi, sektor gaya hidup menonjolkan warisan budaya, seperti produk kulit dari Rider Enterprise yang telah berdiri selama 80 tahun. Terdapat pula merek Mingjiao Tea House dari Caoly Industrial yang mempromosikan teh Oolong pegunungan tinggi melalui sistem manajemen kualitas transparan. Selain itu, pengunjung dapat melihat produk pilihan, seperti kursi anak Papaseat hingga alat tulis ramah lingkungan Karus.

Owner PT Sumber Kreasi Yongki Komaladi turut menyambut baik perhelatan ini sebagai momen memperkuat rantai pasok industri nasional. Yongki berencana membawa sejumlah industri lokal untuk melihat modernitas mesin produksi tekstil, agar pelaku UKM Indonesia bisa berkembang dan menembus pasar ekspor.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi global supaya pengusaha lokal tidak menjadi seperti katak dalam tempurung. "Nah, yang ada di kita apa? Jadi, kita saling berkolaborasi saja, siapa tahu suatu saat, kita akan lebih mengenal produk kita," ujar Yongki.

IIES 2026 diharapkan menjadi titik temu strategis bagi produsen, distributor, dan investor untuk memperluas peluang bisnis di pasar global, terutama China dan Malaysia. (mcr31/jpnn)