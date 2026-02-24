IIMS 2026 Berhasil Tarik 580.250 Pengunjung & Membukukan Transaksi Rp 8,7 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 pada 5-15 Februari berhasil menarik 580.250 pengunjung, dan membukukan transaksi hingga Rp 8,7 triliun.

"Kami juga berharap momentum positif ini terus bertumbuh di sepanjang 2026," kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung dikutip Senin (23/2).

Daswar menyampaikan capaian positif IIMS 2026 tidak lepas dari banyaknya merek yang berpartisipasi, ragam acara dan program yang dihadirkan untuk pengunjung.

Pameran otomotif yang dilaksanakan selama 11 hari di JIExpo Kemayoran, Jakarta itu diikuti oleh 62 merek yang mencakup 36 merek kendaraan beroda empat dan 26 merek kendaraan beroda dua.

“Ke depan Dyandra Promosindo berkomitmen terus terbuka bagi banyak pihak guna mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional,” kata dia.

Selain menyediakan fasilitas bagi peserta pameran, penyelenggara menghadirkan program kolaborasi lintas sektor, acara olahraga, hiburan, acara edukasi, pertemuan bisnis, dan forum diskusi.

IIMS 2026 mencakup acara IIMS Infinite Live, IIMS Infinite Show, Sunmori, Satmori, Test Ride, Test Drive, Special Guest Star, Miss IIMS, IIMS Awards, IIMS Pushbike, IIMS Gokart, IIMS Community Experience, dan IIMS Special Guest Experience.

Project Manager IIMS 2026 Rudi MF mengatakan program yang terkurasi dan konten autentik merupakan kunci dalam menjaga relevansi pameran.