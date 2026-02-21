menu
IIMS 2026 Diklaim Ramai dan Produktif

Pameran otomotif di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 berakhir dengan catatan yang baik. Selama 11 hari (5–15 Februari), ajang otomotif tahunan ini bukan hanya ramai, tetapi juga produktif.

Data penyelenggara menunjukkan jumlah pengunjung mencapai 580.250 orang.

Lonjakan minat itu berbanding lurus dengan nilai transaksi yang menembus Rp8,7 triliun—indikasi bahwa daya beli dan ketertarikan publik terhadap otomotif masih terjaga.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menilai capaian tahun ini sebagai sinyal kuat bahwa industri otomotif nasional tetap memiliki momentum, meski kondisi ekonomi global belum sepenuhnya stabil.

Dia berharap energi positif dari pameran bisa berlanjut sepanjang tahun.

Partisipasi brand juga meningkat. Total 62 merek ikut serta, terdiri dari 36 kendaraan roda empat dan 26 roda dua, memenuhi area pameran seluas 156.170 meter persegi.

Ragam peluncuran produk, teknologi baru, hingga aktivitas interaktif membuat pengunjung punya banyak alasan untuk datang—bahkan kembali lagi.

Konsep autotainment kembali jadi kunci. Program seperti IIMS Infinite Live, test drive, komunitas, hingga Sportainment dan School Edutainment memperluas pengalaman pengunjung di luar sekadar melihat kendaraan.

