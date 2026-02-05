IIMS 2026: GAC Indonesia Pangkas Harga Mobil Listrik Aion UT, Jadi Rp 200 Jutaan
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Aion ikut berpartisipasi di ajang Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) 2026 dengan membawa strategi baru guna mendongkrak penjualannya.
Dalam pameran otomotif tahunan itu, pabrikan mobil asal Tiongkok tersebut menawarkan mobil listrik andalannya, Aion UT dengan banderol mulai dari Rp 280 juta.
Selain itu, GAC juga memastikan pengiriman unit dalam dua hari untuk konsumen Jabodetabek selama pameran berlangsung.
Chief Executive Officer GAC Indonesia, Andry Ciu mengatakan percepatan kepemilikan menjadi bagian penting dari pengalaman pelanggan.
Menurut dia, kesiapan produksi, ketersediaan stok, dan jaringan distribusi memungkinkan konsumen tidak hanya memilih kendaraan di booth, tetapi juga menerima unit lebih cepat.
“Untuk pembelian di IIMS 2026, kami berkomitmen memberikan estimasi delivery yang lebih singkat, bahkan hingga dua hari,” untuk konsumen Jabodetabek ” ujar Andry saat ditemui di JIExpo, Kamis (5/2/).
Selama pameran, konsumen yang melakukan pembelian dan pelunasan unit Aion series dapat di serah terima dalam waktu dua hari saja, bahkan langsung mendapatkan nomor rangka pascatransaksi selesai dilakukan di Booth GAC Indonesia.
Selain itu, GAC Indonesia menghadirkan program kepemilikan Prosperity Lunar Vaganza sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman kepemilikan yang lebih menyeluruh, mudah, dan menyenangkan bagi konsumen.
Dalam pergelaran IIMS 2026, berikut daftar penawaran GAC Indonesia untuk lini mobil
GAC Aion ikut berpartisipasi di ajang Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) 2026 dengan menawarkan harga khusus untuk mobil listrik AION UT.
