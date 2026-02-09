menu
IIMS 2026: Inilah 2 Motor Premium Harga Miliaran Rupiah

BMW M1000 RR yang hadir di IIMS 2026. Foto: ANTARA/Chairul Rohman

jpnn.com - JAKARTA – Pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung sejak 5 hingga 15 Februari 2026, di JIexpo, Kemayoran tidak hanya menyuguhkan kemeriahan di industri roda empat.

Banyak pabrikan otomotif roda dua, memanfaatkan ajang ini untuk memamerkan dan juga meluncurkan produk terbarunya agar menarik perhatian pengunjung yang sengaja datang untuk mencari kendaraan impian mereka.

Meski kendaraan ini tergolong tidak terlalu berlimpah seperti halnya kendaraan-kendaraan roda empat yang menyita perhatian publik, nyatanya terdapat beberapa produsen kendaraan roda dua yang memasarkannya dengan harga cukup fantastis bahkan mirip dengan harga mobil.

Salah satu pabrikan yang paling mencolok di ajang IIMS 2026 adalah BMW Motorrad.

Pabrikan asal Jerman ini membawa line up yang cukup lengkap, mulai dari kendaraan sport hingga touring yang memiliki harga cukup tinggi bagi sebagian kalangan.

MV Agusta Superveloce 1000 AGO. Foto: ANTARA/Chairul Rohman

Pada ajang ini, produsen otomotif itu resmi meluncurkan produk terbarunya yakni BMW M1000 RR yang cukup akrab di kalangan bikers.

Pada pameran otomotif IIMS 2026 terdapat kendaraan roda dua atau motor premium dengan harga miliaran rupiah.

