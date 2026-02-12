IIMS 2026: Lepas Buka Pemesanan untuk Mobil Listrik E4, Booking Fee Rp 5 Juta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Lepas mengumumkan telah membuka program pre-booking untuk mobil listrik E4 di Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026.

Bagi pengguna yang ingin meminang mobil listrik itu bisa melalukan booking fee sebesat Rp5.000.000.



"Kami membuka program pre-book Lepas E4 di IIMS sebagai bentuk apresiasi sekaligus akses eksklusif bagi konsumen Indonesia untuk menjadi bagian dari debut global model ini,” ujar Arga Simanjuntak, Head of Marketing LEPAS Indonesia.

Lepas L E4 memilih debut global di IIMS 2026

mencerminkan dinamika pasar yang semakin modern dan terbuka terhadap kendaraan listrik dengan pendekatan lifestyle.

Baca Juga: Mobil Listrik Lepas E4 Meluncur di IIMS 2026

Pabrikan mobil asal Tiongkok itu melihat Indonesia sebagai rumah bagi generasi urban yang progresif, percaya diri, dan menjadikan mobilitas sebagai bagian dari identitas diri.



Lepas E4 hadir bukan sekadar sebagai EV, tetapi sebagai representasi mobilitas yang stylish, personal, dan relevan dengan gaya hidup modern.

Mengusung filosofi “The Signature of LEPAS Design” yang terinspirasi dari konsep Leopard Aesthetics, E4 menampilkan siluet streamline dengan proporsi tegas dan seimbang.

Karakter leopard yang lincah, presisi, dan penuh kontrol diterjemahkan dalam bahasa desain modern yang percaya diri.



Bagian depan memiliki garis kap mesin yang kuat serta Predator Gaze Headlamp yang memberikan ekspresi fokus dan tegas, menghadirkan kesan powerful saat melaju di jalanan kota.

Baca Juga: 2 Fitur Ini jadi Senjata Lepas L8 Pede Bersaing di Segmen SUV

Detail Aero Wing Fog Lamp Styling dan 18-inch Aero Leopard Shadow Alloy Wheels memperkuat identitas aerodinamis yang sporty tanpa kehilangan sentuhan elegan.



Di sisi samping, garis Leopard Leap Window Line mengalir dinamis dari depan ke belakang, menghadirkan kesan progresif yang berkelas.



Sementara bagian belakang menampilkan Full-Width Independently Segmented Taillight yang ikonik, dipadukan dengan Sporty Smoked Rear Diffuser untuk tampilan buritan yang tegas sekaligus refined.

"Lepas E4 hadir untuk mereka yang tidak hanya mencari mobil listrik, tetapi juga ingin mengekspresikan gaya dan karakter melalui desain yang berani namun tetap refined," tuturnya.