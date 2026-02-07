menu
IIMS 2026: Moge Dual Purpose Suzuki DR-Z4SM Mengintip Indonesia
Moge dual purpose Suzuki DR-Z4SM di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki memanfaatkan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 sebagai panggung awal membaca peluang pasar motor dual purpose berkapasitas menengah, DR-Z4SM.

IIMS 2026 yang berlangsung mulai 5 hingga 15 Februari di JIExpo Kemayoran, Jakarta, menjadi ruang strategis bagi Suzuki untuk bertemu langsung dengan calon konsumen.

Melalui interaksi tersebut, SIS mengumpulkan masukan pengunjung terkait minat, ekspektasi harga, hingga positioning DR-Z4SM.

Baca Juga:

Suzuki DR-Z4SM sendiri merupakan motor dual purpose bergaya supermoto yang diproyeksikan masuk sebagai produk CBU (Completely Built-Up) dari Jepang.

Motor dibidik bermain di segmen entry level moge dual purpose, dengan rival seperti KTM 390 Adventure R.

Secara global, DR-Z4SM diperkenalkan pertama kali di EICMA 2024 bersama saudara kembarnya, DR-Z4S versi dual-sport.

Baca Juga:

Keduanya mengusung mesin 398 cc, DOHC, satu silinder, berpendingin cairan, yang diklaim menawarkan keseimbangan performa jalan raya dan medan ringan off-road.

Suzuki juga membekali motor ini dengan Suzuki Intelligent Ride System, yang mencakup Suzuki Drive Mode Selector, Traction Control System, serta ABS.

