IIMS 2026: QJMotor Merilis 3 Model Terbaru dari Skutik hingga Motor Dual-Purpose

jpnn.com, JAKARTA - Di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, QJMotor Indonesia meluncurkan lini produk terbaru yang menyasar kebutuhan beragam.

Peluncuran menandai komitmen QJMotor dalam menerjemahkan inovasi ke dalam pengalaman berkendara yang aplikatif.

“Di pasar seperti Indonesia, inovasi tidak cukup hanya menarik di awal. Ia harus bisa dipakai sehari-hari, dipahami penggunanya, dan didukung secara berkelanjutan,” ujar President Director QJMotor Indonesia Felix Huang, Kamis (5/2).

Tiga produk diperkenalkan dengan pendekatan yang berbeda.

Pertama, TOURINO 250 DX, motor dual-purpose adventure yang dirancang ringan dan mudah dikendalikan.

Model dibekali suspensi upside down di depan, multilink di belakang, tangki bahan bakar 13 liter, serta fitur switchable ABS untuk fleksibilitas di berbagai kondisi jalan.

TOURINO 250 DX dipasarkan dengan harga on the road Jakarta Rp49.990.000, dengan harga khusus Rp47.990.000 untuk 500 pembeli pertama secara nasional.