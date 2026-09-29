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IIPE 2026, MR.VET & Keepo Tawarkan Solusi Nutrisi Lengkap Hingga Kemasan Hemat

IIPE 2026, MR.VET & Keepo Tawarkan Solusi Nutrisi Lengkap Hingga Kemasan Hemat
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Hadir di IIPE 2026, MR.VET dan Keepo menawarkan solusi nutrisi lengkap hingga kemasan hemat. Foto dok.MR.VET dan Keepo

jpnn.com, JAKARTA - PT Petour Petfood Indonesia membaww inovasi produk terbarunya, yaitu kemasan hemat MR.VET T-Series 7 Kg dan Keepo Wet Series, dalam ajang Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Hal ini untuk menjawab kebutuhan para pemilik peliharaan (pet parents) yang membutuhkan pakan berkualitas, praktis, dan ekonomis.

Co-founder PT Petour Petfood Indonesia Kevin Benz, menjelaskan varian kemasan besar MR.VET T-Series 7 Kg dirancang khusus bagi pemilik yang memelihara lebih dari satu kucing atau memiliki tingkat konsumsi pakan yang tinggi.

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"Kami melihat ada pet parents yang memelihara lebih dari satu kucing atau memiliki kebutuhan konsumsi yang cukup tinggi. Untuk mereka, membeli ukuran kecil berulang kali kadang terasa kurang praktis," ujar Kevin, Selasa (29/9).

Kemasan 7 kg ini hadir untuk empat varian MR.VET T-Series, yaitu T1 Digestion Care, T2 Hair & Skin Care, T3 Urinary Care, dan T4 Indoor Care.

Produk ini merupakan brand pakan kucing kering nomor satu di Asia Tenggara berdasarkan volume penjualan tahun 2025 versi Frost & Sullivan, serta telah meraih penghargaan U.S. Orange Dot Award 2026.

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Meski hadir dalam ukuran besar, drh. Sarasvathi Cecile mengingatkan agar pet parents tetap memperhatikan cara penyimpanan yang benar serta memberikan porsi sesuai feeding guide, berat badan, dan aktivitas harian hewan.

Selain kemasan hemat, PT Petour Petfood Indonesia juga meluncurkan Keepo Wet Series, pakan basah bertekstur mousse yang lembut dan mudah dijilat.

Varian kemasan besar MR.VET T-Series 7 Kg dirancang khusus bagi pemilik yang memelihara lebih dari satu kucing atau memiliki tingkat konsumsi pakan yang tinggi.

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