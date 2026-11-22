jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia ternyata baru saja menjalani operasi di Korea Selatan.

Dia mengaku menjalani prosedur pengambilan lemak perut demi menjaga penampilan.

"Iya, habis dari Korea, ambil lemak perut," kata Iis Dahlia saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

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Pelantun Payung Hitam itu menghabiskan waktu sekitar 10 hari di Korea Selatan.

Selama di operasi maupun pemulihan di sana, Iis Dahlia ditemani oleh suaminya.

"(Pemulihan) Sehari doang, habis itu jalan-jalan," jelas selebritas berusia 54 tahun itu.

Iis Dahlia bersyukur proses pemulihannya berlangsung sangat cepat.

Setelah operasi, ibunda Devano Danendra itu menghabiskan waktu dengan berkeliling pasar.