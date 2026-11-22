Iis Dahlia Beri Penjelasan Soal Jalani Operasi di Korea Selatan
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia ternyata baru saja menjalani operasi di Korea Selatan.
Dia mengaku menjalani prosedur pengambilan lemak perut demi menjaga penampilan.
"Iya, habis dari Korea, ambil lemak perut," kata Iis Dahlia saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Pelantun Payung Hitam itu menghabiskan waktu sekitar 10 hari di Korea Selatan.
Selama di operasi maupun pemulihan di sana, Iis Dahlia ditemani oleh suaminya.
"(Pemulihan) Sehari doang, habis itu jalan-jalan," jelas selebritas berusia 54 tahun itu.
Iis Dahlia bersyukur proses pemulihannya berlangsung sangat cepat.
Setelah operasi, ibunda Devano Danendra itu menghabiskan waktu dengan berkeliling pasar.
Penyanyi dangdut Iis Dahlia ternyata baru saja menjalani operasi di Korea Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bukan untuk Cari Pasangan, Denada Jalani Enam Kali Operasi Plastik karena Ini
- Denada Ingin Operasi Plastik Lagi, Maia Estianty Lontarkan Candaan Tak Terduga
- Denada Ungkap Alasan Rela Operasi Plastik Berkali-kali
- Konser 7080 Memories Night, Hadirkan Nostalgia Musik Era 70-an & 80-an Korea di Jakarta
- Kembali Jalani Operasi Plastik, Denada Mengaku Kesakitan
- Tiwi Jalani Serangkaian Operasi Plastik, Berapa Biaya yang Dikeluarkan?