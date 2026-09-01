Iis Dahlia Terharu Saat Diajak Umrah oleh Devano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Iis Dahlia mengaku terharu ketika diajak melaksanakan umrah oleh anaknya, Devano Danendra.

Sebab, putranya itu terbilang jarang mengajak umrah atau pun liburan bersama keluarga.

"Kalau dia yang minta, saya cancel semua jadwal (kerja)," kata Iis Dahlia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Oleh sebab itu, pelantun Payung Hitam itu sangat bahagia ketika Devano, mengajaknya menjalankan ibadah umrah bersama keluarga.

Menurutnya, Devano menyampaikan keinginan tersebut pada tahun lalu. Mendengar hal itu, Iis Dahlia merasa mendapat rezeki besar.

"Dia bilang, 'Aku mau umrah dong.' Itu aduh yang masyaallah banget, dia minta umrah tuh kayak saya ketiban rezeki," ujar seniman berusia 54 tahun itu.

Iis Dahlia makin senang karena perjalanan tersebut dilakukan bersama keluarga besar. Mereka berangkat umrah pada bulan Ramadan lalu.

Kebersamaan itu juga membuat keluarga bisa melihat sisi Devano yang tetap seperti dahulu ketika berada di tengah orang-orang terdekatnya.