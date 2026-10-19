Ijazah Gate Gibran, Presiden PKS: Banyak yang Datang ke Kami Minta Diproses di DPR

jpnn.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menyoroti polemik ijazah gate dalam Bimteknas partai berkelir putih dan oranye itu di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut AMY, kasus ijazah gate muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama disampaikan.

Adapun, putusan MK terkait ijazah gate terbaru tertuang dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI, karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Menurut AMY, putusan MK terkait kasus ijazah gate bakal dijadikan PKS sebagai perbaikan tata kelola pemilu ke depan.

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"Kejadian penting juga yang baru kita saksikan. Putusan MK terkait ijazah gate. Ini kami jadikan pintu gerbang evaluasi ke depan pemilu kita," kata dia dalam pengarahannya, Senin.

AMY menyatakan PKS banyak menerima aspirasi agar polemik ijazah gate bisa dibawa ke parlemen secara konstitusional.