Ijazah Gibran Dipersoalkan, Pengamat Pertanyakan Nasib Janji 19 Juta Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyoroti realisasi janji 19 juta lapangan kerja ketika seorang pemimpin tidak jujur terhadap diri sendiri.

Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi berjudul Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran di Jakarta, Rabu (30/9).

Ray mengatakan gugatan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cawapres perlu dilihat dari landasan filosofi.

"Ini masih filosofisnya. Apakah Anda mau membiarkan Anda dipimpin oleh orang yang suka membohongi dirinya sendiri? Tidak," kata Ray dalam acara, Rabu.

Diketahui, pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 12 orang lainnya memohon MK mendiskualifikasi pencalonan Gibran karena syarat ijazah SMA tak memenuhi.

Ray menyebutkan adanya persoalan syarat pencalonan menandakan seorang pemimpin sudah membohongi diri sendiri.

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Aktivis prodemokrasi itu lantas mempertanyakan realisasi janji 19 juta lapangan kerja ketika pemimpin malah membohongi diri sendiri.

"Dalam bahasa yang lain, kalau ia berani membohongi dirinya sendiri, apa yang ia tidak bisa lakukan untuk membohongi Anda," kata Ray.