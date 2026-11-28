jpnn.com - DOMPU – Ijazah milik sejumlah PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga bermasalah.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu telah menyerahkan sejumlah dokumen ijazah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga bermasalah kepada Inspektorat setempat.

Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu Azuardana mengatakan penyerahan dokumen tersebut dilakukan atas permintaan Inspektorat sebagai bagian dari penelusuran dugaan penyalahgunaan dokumen administrasi kepegawaian.

"Dokumen yang diserahkan berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah sarjana (S1) oleh sejumlah PPPK, baik berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, untuk memenuhi persyaratan pengangkatan," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (27/11).

Azuardana menjelaskan dugaan penggunaan dokumen bermasalah tersebut diduga lolos pada tahapan awal pengangkatan PPPK paruh waktu karena proses seleksi administrasi dilakukan melalui aplikasi dengan mekanisme mengunggah dokumen persyaratan.

Pada tahapan tersebut, verifikasi faktual terhadap seluruh dokumen yang diunggah peserta belum dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu Jufri mengatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan telaah awal setelah menerima laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Kami sedang melakukan pemeriksaan awal. Tim sudah saya tunjuk untuk melakukan pemeriksaan awal dan membuat telaah agar bisa saya tindak lanjuti," kata Jufri.