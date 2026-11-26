jpnn.com - JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan ijazah SMA milik dua cawapres Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sah.

Diketahui, Presiden RI Prabowo pada Senin (23/11) kemarin menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK yang juga Sekjen Gerindra Sugiono ke MPR.

Sekretaris Tim Verifikasi Cawapres MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya memang sempat menemukan ketidaksesuaian nama di ijazah dan pengusulan milik Amran.

Adapun, Prabowo menuliskan nama Andi Amran Sulaiman dalam pengusulan cawapres, sedangkan ijazah SMA tertulis Amran saja.

"Kami menemukan informasi ketidaksesuaian antara nama beliau di ijazah SMA dengan dokumen yang dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Basarah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Namun, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, MPR telah menerima konfirmasi dari Sekretariat Tim Verifikasi soal Amran sudah mengajukan perubahan nama pada 2022 di PN Makassar.

"Sekitar 2022, Pak Amran telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama beliau dari Amran menjadi Andi Amran Sulaiman dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan secara resmi," ujarnya.

Basarah mengatakan putusan PN Makassar terkait perubahan nama membuat MPR menyatakan ijazah SMA milik Amran tetap sah.