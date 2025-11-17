menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Arsul Sani Merespons soal Dugaan Ijazah Palsu & Abal-Abal, Silakan Disimak

Arsul Sani Merespons soal Dugaan Ijazah Palsu & Abal-Abal, Silakan Disimak

Arsul Sani Merespons soal Dugaan Ijazah Palsu & Abal-Abal, Silakan Disimak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Hakim MK Arsul Sani. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani membantah narasi yang menyebut ijazah doktoral di eks anggota DPR RI itu palsu dan abal-abal.

Arsul awalnya memohon maaf karena baru bisa menyampaikan klarifikasi terhadap tuduhan ijazah palsu dan abal-abal di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11) ini.

"Sekali lagi, saya mohon maaf kalau kemarin saya diam saja tidak merespons," kata dia, Senin.

Baca Juga:

Dia mengatakan tuduhan ijazah doktoralnya dituding palsu demi mengasumsikan gelar itu tidak diterbitkan universitas.

Sementara itu, tuduhan ijazah doktoralnya dituding abal-abal demi mengasumsikan gelar itu tidak didapat secara wajar melalui proses pembelajaran.

"Barangkali kalau dalam bahasa lebih bebas itu ijazahnya membeli, kira-kira, kan, begitu," kata Arsul.

Baca Juga:

Dia mengatakan pada 2020 mendaftar studi doktoral di Collegium Humanum Warsaw Management University.

Arsul mengaku sudah mengecek ke Kemendikbud sebelum mendaftar kuliah di kampus dari Polandia tersebut.

Hakim MK Arsul Sani membantah narasi yang menuding ijazah doktoral di eks anggota DPR RI itu palsu dan abal-abal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI