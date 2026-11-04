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IJTI Usulkan Udin Bernas sebagai Pahlawan Nasional, Gus Ipul Bilang Begini

IJTI Usulkan Udin Bernas sebagai Pahlawan Nasional, Gus Ipul Bilang Begini
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Mensos Gus Ipul menyambut baik dukungan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) terhadap pengusulan wartawan Udin Bernas sebagai Pahlawan Nasional. Foto: Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik dukungan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) terhadap pengusulan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin Bernas sebagai Pahlawan Nasional.

Dukungan tersebut melengkapi proses yang sebelumnya dibahas bersama kalangan pers dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kementerian Sosial menyambut baik semua usulan-usulan dari masyarakat untuk kemudian dikaji oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers seusai menerima audiensi jajaran IJTI bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

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Menurut dia, setiap usulan perlu melalui pendalaman dan penelitian terhadap peran serta jasa tokoh yang diajukan.

Apabila memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan diteruskan kepada Dewan Gelar untuk proses selanjutnya.

Khusus pengusulan wartawan Udin, Gus Ipul menjelaskan masih ada sejumlah kelengkapan yang perlu dipenuhi.

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Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk melengkapi bahan pengusulan sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Pak Wamen sudah berproses. Ini ada penguatan dari teman-teman IJTI. Nah kita lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.

Mensos Gus Ipul menyambut baik dukungan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) terhadap pengusulan wartawan Udin Bernas sebagai Pahlawan Nasional.

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