IKA PMII Dukung Stabilitas Politik & Keamanan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Fathan Subchi mendukung penuh Presiden RI Prabowo Subianto menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional.

Hal itu diungkapkan Fathan setelah beberapa hari terkhir adanya aksi massa di berbagai kota yang berujung kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum.

"Mendukung langkah terbaik dan konstitusional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional," ujar Fathan dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Fathan Subchi mengimbau seluruh komponen bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elite politik untuk bersatu dalam menghadapi situasi ini.

"Mari bersama-sama bersatu dan berkontribusi positif. Semoga Allah SWT meridai ikhtiar semua dan menyatukan segenap unsur bangsa. Dengan persatuan ini mampu melewati setiap tantangan demi masa depan bangsa yang lebih baik," katanya.

Fathan menambahkan pihaknya turut berdukacita atas meninggalnya sejumlah masyarakat yang terdampak rangkaian aksi.

"Kami turut berdukacita yang mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan di Jakarta, Syaiful di Makassar, Muhammad Akbar Basri di Makassar, Sarinawatidi Makassar, Rusdamdiansyah di Makassar, Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta, dan Sumari di Solo serta korban-korban lainnya akibat bentrokan dalam aksi demonstrasi," katanya.

PB IKA-PMII Berkomitmen Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Asta Cita PB IKA PMII juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) IKA-PMII, serta seluruh kader-kader PMII dan IKA-PMII untuk turut memberi masukan secara aktif dengan tetap menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.